В Ступине поздравили дочерей погибшего участника СВО

В городском округе Ступино 1 апреля поздравили с днем рождения дочерей погибшего участника спецоперации Алексея Сафонова. С семьей встретились глава округа Сергей Мужальских и депутат Мособлдумы Андрей Голубев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Девочкам, ученицам школы № 2, исполнилось 16 и 9 лет. Им вручили часы, рюкзаки и букеты цветов.

«Поздравляю с днем рождения, желаю вам всего самого светлого. Помните, мы всегда рядом и готовы поддержать. Ваш отец был героем, на которого равняется молодежь. Сейчас в зоне спецоперации находятся более 1000 жителей округа. Мы делаем все возможное, чтобы подвиги и имена защитников Родины не были забыты», — сказал Сергей Мужальских.

Во время встречи семья обсудила с представителями власти вопросы необходимой помощи. Вдова обратилась с просьбой отремонтировать протекающую крышу многоквартирного дома. Этот вопрос взяли в работу.

Старшая дочь Дарья заканчивает 9 класс и планирует поступать в ступинский филиал Московского областного медицинского колледжа на специальность медицинской сестры. Младшая, Полина, учится во втором классе и рассматривает профессии врача или полицейского.

«Удачи вам на экзаменах, учитесь уверенно и достигайте своих целей. Радуйте маму и поддерживайте друг друга», — отметил Андрей Голубев.

Алексей Сафонов заключил контракт с министерством обороны и погиб 1 августа 2023 года при выполнении боевых задач. За проявленные мужество и героизм он награжден орденом «За мужество» посмертно. В декабре 2023 года в школе № 2, где он учился, открыли мемориальную доску в его честь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.