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В Ступине полицейские провели правовой урок с учащимися школ округа

Сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Ступино Московской области провела очередной урок правовой грамотности для учащихся старших классов одного из образовательных учреждений города Ступино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение совершения правонарушений среди несовершеннолетних», — рассказали в ОМВД по городскому округу Ступино Московской области.

Ступинский инспектор напомнила ребятам в преддверии новогодних праздников, что запрещено использовать самостоятельно пиротехнику и находиться на улице без сопровождения взрослых после 22:00.

«Особое внимание обращено на административные правонарушения и преступления среди несовершеннолетних, а также ответственность, предусмотренную за данные деяния», — уточнили в ОМВД по городскому округу Ступино Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.