В Ступине появилась новая детская площадка

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских совместно с руководителями управляющих компаний, представителями структурных подразделений администрации, депутатского корпуса и общественности оценил новую детскую площадку возле дома № 38 по улице Калинина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По просьбе жителей мы обустроили новую детскую площадку на месте старой. Всего в этом году в муниципалитете появится 5 детских площадок и 3 воркаута. Намечаем план по дальнейшему благоустройству территории на следующий год с учетом пожеланий наших граждан», — рассказал Сергей Мужальских.

Новый детский развлекательный комплекс площадью 150 квадратных метров оборудован гимнастическим комплексом, городком с горкой, игровыми и спортивными элементами, а также несколькими видами качелей: качалкой-балансиром, подвесными качелями и качалкой на пружине. Покрытие площадки выполнено из прорезиненного материала, соответствующего нормам безопасности.

На территории площадки установлены новые лавочки, урны и информационный щит. Проведено озеленение.

Сергей Мужальских провел обход территории и пообщался с местными жителями. Глава округа также обсудил с коллегами дальнейшее благоустройство пространства на улице Калинина вдоль домов 61Бк2, 61А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.