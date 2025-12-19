В Ступине подвели итоги работы комиссии по безопасности дорожного движения за 2025 год

В Ступине 18 декабря прошло итоговое заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором подвели итоги года и утвердили план работы на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы округа Максим Жуков провел заключительное в 2025 году совещание комиссии по безопасности дорожного движения. На обслуживаемой территории 16 батальона 2 полка ДПС зафиксировали 29 ДТП, основная причина — столкновения. Среди проблем выделили отсутствие освещения на трассе М-4 «Дон», повреждение покрытия на автомагистрали А-108 «МБК» и снижение пропускной способности перекрестка на 312 км федеральной трассы, где расположен поворот на Хатунь.

По данным отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Ступино, за 11 месяцев по вине водителей произошло 64 происшествия. На ситуацию повлияли недостаточное освещение и стихийные стоянки. Для снижения аварийности запланированы профилактические мероприятия: «Детское кресло», «Нетрезвый водитель», «Опасный груз», «Засветись» и другие.

В образовательных организациях прошло более 50 встреч с инспекторами ГИБДД, в отрядах ЮИД участвуют около 540 детей. За первое полугодие провели 260 практических занятий по правилам дорожного движения, информирование родителей и детей ведется в чатах.

Для повышения безопасности на железнодорожных переездах регулярно проводят декадники и месячники «Внимание! Переезд!», осмотры с участием контролирующих органов и администрации. В 2025 году заасфальтировали 10 переездов, 26 расчистили от растительности, установили информационные стенды и раздали 920 памяток водителям.

На заседании утвердили план работы комиссии на 2026 год и обсудили обращения юридических и физических лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.