В Ступине подготовили 200 специалистов к весеннему паводку

Подготовку к безаварийному пропуску весеннего паводка обсудили 10 марта на оперативном совещании в городском округе Ступино под руководством главы муниципалитета Сергея Мужальских. В округе организован круглосуточный мониторинг уровня воды и приведены в готовность силы и средства для возможной эвакуации жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Ступино протекают 36 рек, крупнейшая из которых — Ока. На территории расположено 131 гидротехническое сооружение, их состояние находится на особом контроле.

Для отслеживания паводковой обстановки ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в Оке. Работают водомерные посты в деревне Соколова Пустынь, данные оперативно собирает и анализирует ЕДДС.

На случай нештатных ситуаций подготовлены пункты временного размещения жителей и предусмотрен транспорт для возможной эвакуации. В обеспечении безопасного прохождения паводка задействуют около 200 специалистов, 114 единиц техники и три плавсредства. Все службы находятся в полной готовности, ситуация остается на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.