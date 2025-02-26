В Ступине почтили память защитников Отечества

«Мы вспоминаем дедов и прадедов, ценой своей жизни отстоявших Родину. Мы гордимся нашими ветеранами, их трудовыми и ратными подвигами, благодаря которым Ступино присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». На примере наших героев мы учим подрастающее поколение любить и гордиться нашей историей и страной. Вместе мы сможем противостоять любым вызовам! Дорогие ступинцы! С Днем защитника Отечества!» — сказал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета напомнил о подвигах ступинцев в годы Великой Отечественной войны и спецоперации, а также о том, что 2025-й год объявлен президентом Годом защитника Отечества. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы.

К поздравлению присоединились председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и благочинный церквей Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов.

«Во все времена нет более священного долга, чем защита родной земли, людей, живущих на ней, и права на мирную жизнь. Наши герои сражаются на территории спецоперации, защищая интересы Родины. Мы восхищаемся их героизмом и ждем домой с нашей общей победой!» — сказал Александр Сухачев.

В памятном мероприятии приняли участие ветераны, представители администрации, депутатского корпуса, общественной палаты, силовых структур, воинских частей, ступинского отделения ассоциации ветеранов СВО, участники спецоперации и их родные, руководители предприятий и организаций, волонтеры, молодогвардейцы, воспитанники военно-патриотических объединений и ступинцы.

Участники почтили память погибших защитников минутой молчания и оружейными залпами, возложили цветы и венки к Вечному огню, памятнику Героя Советского Союза Владимиру Фомичу Полякову, стеле «Скорбящая мать», обелиску «Журавли», памятному знаку «Книга Памяти», памятнику воину-интернационалисту и стеле, посвященной героям СВО.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.