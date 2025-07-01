В Ступине открыт набор в кадетские классы с углубленной подготовкой

Для родителей будущих пятиклассников городского округа Ступино появилась отличная возможность дать детям разностороннее и углубленное образование. Школа № 2 объявляет набор в кадетский класс на 2025-2026 учебный год, сообщает пресс-служба администрации округа.

Современные кадетские классы предлагают гораздо больше, чем обычная школьная программа. Это комплексное образование, которое сочетает в себе не только привычные точные и гуманитарные дисциплины, но и уделяет большое внимание физической подготовке и патриотическому воспитанию. Поступление в такой класс может стать значимым социальным лифтом для учеников, открывая перед ними новые перспективы.

Кадетский класс в школе № 2 отличается от стандартного расширенной программой и дополнительной нагрузкой, которая развивает ребят всесторонне. Она включает физическую подготовку, медицинские знания, изучение воинских уставов, подготовку по начальному курсу МЧС и пожарной охране, строевую подготовку, хореографию, а также занятия спортивным туризмом.

Школа № 2 приглашает родителей и их детей присоединиться к кадетскому движению. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8 (995) 021-06-97.

Кадетские классы также работают на базе лицея № 1 и Малинской школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.