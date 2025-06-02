В Ступине открыли купальный сезон

1 июня в городском округе Ступино открылся купальный сезон. Жители и гости города могут наслаждаться отдыхом у воды на благоустроенных пляжах Белопесоцкого котлована, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На пляжах установлены душевые кабины и раздевалки, спасательные пункты, территории обработаны от клещей. Пробы воды и песка получили одобрение соответствующих служб, дно водоема обследовано водолазами.

Сотрудники МКУ «Благоустройство» будут поддерживать чистоту и порядок на пляже, обеспечивая вывоз мусора. Установят торговый объект, где можно будет приобрести прохладительные напитки и закуски, будут доступны тележки с горячей кукурузой и мороженым.

Посетители активно пользуются возможностями для отдыха: играют в волейбол на оборудованных площадках, загорают и занимаются сапсерфингом.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности. Купаться следует только в специально оборудованных местах, внимательно следить за детьми, избегать употребления спиртного и не перегреваться на солнце.

Первый заместитель начальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако подчеркнул опасность купания в необорудованных местах: «Дикие пляжи — зона особого риска и не только из-за несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Опасность купания обусловлена, в том числе, отсутствием спасательных постов и невозможностью своевременно оказать квалифицированную помощь при несчастном случае. Бывают ситуации, когда понять, что человеку в воде нужна помощь, может только профессиональный спасатель».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.