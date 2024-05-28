В Ступине обсудили проблемные вопросы с сельскими старостами

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских совместно с депутатом Московской областной Думы Андреем Голубевым встретился в деревне Городище с избранными старостами сельских населенных пунктов, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Общими усилиями мы добились учреждения в регионе Дня старост, создали паспорта населенных пунктов и удостоверения сельских старост. Жители по праву доверяют вам. Благодаря вашему неравнодушию и активной работе, мы понимаем, какие проблемные вопросы в сельской местности необходимо решить в первую очередь, чтобы сделать жизнь в округе комфортнее», — обратился к старостам Сергей Мужальских.

Глава округа вручил документы и паспорта сельских населенных пунктов, удостоверения и значки старостам сел Воскресенки, Каменка, Старая Кашира и деревень Тростники, Тутыхино, Головлино, Ольховка, Колюпаново, Гладково и Колдино.

Для удобства старост в паспортах населенных пунктов собраны необходимые сведения и номера телефонов ответственных лиц.

Во время встречи обсудили вопросы, касающиеся ЖКХ, дорог, сферы имущества и благоустройства. Рассмотрели возможность социальной газификации в деревне Тутыхино. В этом году деревня отметит 500-летие со дня основания. Количество проживающих в населенном пункте жителей соответствует необходимым критериям для включения в программу. Сергей Мужальских и Андрей Голубев окажут помощь в решении данного вопроса.

Подробнее обращения рассмотрены на выездной администрации.