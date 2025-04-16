В Ступине обсудили организацию летней оздоровительной кампании и летних кафе

Организацию летней оздоровительной кампании, летних кафе и реализацию проекта «Умный ФОК» обсудили на общегородском совещании под руководством главы округа Ступино Сергея Мужальских. Летом планируется охватить различными видами деятельности порядка 10 тыс. детей и подростков, сообщает пресс-служба администрации округа.

В муниципалитете будут работать:

лагеря дневного пребывания в учреждениях образования, молодежи, спорта и культуры,

99 бригад по временному трудоустройству,

«Умные каникулы», экспедиционная, туристическая и краеведческая деятельность,

оздоровительные лагеря «Бауманец» и «Детская здравница им. Гагарина».

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретаются путевки в региональный оздоровительный лагерь и «Лагерь настоящих героев» в парке «Патриот».

Свыше 250 детей участников СВО отдохнут в лагерях бесплатно.

Будет открыто более 15 сезонных кафе. Планируется размещение 7 сезонных кафе на муниципальных земельных участках: «Франческо», «Суши от Саши», «Русские блины», «Дольче Вита», «Драйв», «Бодрый день», «Парк». Начнут работу летние кафе, размещенные на частной территории: «Виладж Хаус», «Лофт», «Шизгара», «Вкусно — и точка» и др.

«Собственники приступили к монтажу летних веранд, при наступлении благоприятной погоды будут готовы принимать гостей», — уточнил глава округа.

В регионе реализуется проект «Умный ФОК», цель которого — обеспечить удаленный контроль за посещаемостью спортивных объектов.

«В городском округе Ступино системой с использованием искусственного интеллекта оборудованы большая ледовая арена и ФОК «Ока». В 2025-м планируем оснастить малую ледовую арену, СК «Прогресс-Смена», спортивный корпус с бассейном и ФОК «Сокол», — рассказал Сергей Мужальских.

В конце совещания обсудили оперативную обстановку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что более 150 тыс. ребят отдохнули прошлым летом в детских лагерях, в том числе на море.

«Школьные каникулы — счастливая пора в жизни каждого ребенка. И мы стараемся делать так, чтобы три летних месяца ребята провели интересно, познавательно и с пользой. В этом году (в 2024 году — ред.) организовали отдых в более 1 тыс. детских лагерях — 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще 4 — на Черном море», — отметил губернатор.