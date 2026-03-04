В Ступине обсудили безопасность газового оборудования в МКД

Вопросы газовой безопасности в многоквартирных домах рассмотрели 3 марта на оперативном совещании под руководством главы округа Сергея Мужальских в Ступине. Участники обсудили меры по предотвращению аварий и защите жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в округе проводит АО «Мособлгаз». В зоне ответственности компании находятся 724 многоквартирных дома. О датах и времени работ жителей информируют заранее: сообщения размещают на сайтах компании и управляющих организаций, в общедомовых чатах и на подъездах за 20 дней до ТО, а также направляют в личные кабинеты на портале Госуслуг за 30 дней до обследования.

Для повышения безопасности внедрен единый стандарт проведения работ и система идентификации специалистов по QR-коду. Это позволяет исключить допуск в квартиры посторонних лиц.

В 2025 году специалисты обследовали 25 219 квартир. Первичный недопуск зафиксировали в 968 случаях, 121 квартиру отключили от газоснабжения. С 1 января 2026 года проверено 6 914 квартир. В администрации напомнили, что своевременный допуск специалистов к оборудованию обязателен для обеспечения безопасности и бесперебойной подачи газа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.