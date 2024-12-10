В Ступине начал работать бесплатный каток

сегодня в 09:28

На территории парка Островского в г. о. Ступино состоялось праздничное открытие катка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новый уличный ледовый комплекс значительно больше предыдущего — можно кататься всей семьей, с друзьями. Артисты подготовили яркое представление, которое, мы надеемся, надолго запомнится нашим гостям», — поделилась инспектор управления культуры и молодежной политики округа Ольга Кочергина.

С театрализованным представлением на арене выступили артисты театра-студии танца на льду «Алекс» и огненная команда «The BEST SHOW». Зажигательное выступление порадовало зрелищностью ступинцев и гостей города всех возрастов.

После завершения представления желающие смогли оценить удобство раздевалки, пункта проката коньков и лед. Площадь ледяного покрытия катка — 26 м на 56 м.

Рядом с ледовым комплексом установлено несколько тематических фотозон и зона торговли, где можно приобрести сувениры, горячий чай и снеки.

В течение зимнего сезона в рамках проекта «Зима в Подмосковье» на катке пройдут шоу театра-студии танца на льду «Алекс», мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00 (6+).

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