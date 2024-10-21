В Ступине на тренировке по гражданской обороне достигнуты все цели и задачи

В Ступино в рамках месячника гражданской обороны прошло практическое мероприятие, в ходе которого отрабатывались навыки руководителей, органов управления и сил гражданской обороны по организации и ведению гражданской обороны и при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Учения прошли на базе автомойки ООО «Торговый дом «Россо», где была развернута станция обеззараживания техники.

Первый этап — прием и сортировка зараженного транспорта. Подготовленное звено сотрудников осмотрело «загрязненный» микроавтобус, определяя его степень зараженности и подходящую схему обеззараживания. Это позволяет минимизировать риск распространения вредных веществ при следующей обработке.

Затем происходит обеззараживание техники и мягкого инвентаря. Сотрудники использовали различные методы, включая применение растворов, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы и очистить оборудование от опасных веществ. Для обеззараживания и дезактивации были приготовлены специальные растворы. Команда готовила растворы строго согласно предписанным инструкциям, чтобы минимизировать возможность ошибок и обеспечить безопасность операции.

Не менее важный этап — санитарная обработка личного состава. Сотрудники предприятия использовали специальную экипировку и средства индивидуальной защиты, чтобы предотвратить контакт с опасными веществами. Это не только защищает здоровье персонала, но и предотвращает возможную контаминацию окружающей среды.

«Тренировочные мероприятия — важная часть подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям, которые требуют быстрой и эффективной реакции. Они позволяют научиться работать в сложных условиях, координировать действия и принимать правильные решения. Благодаря тренировкам, спасатели готовы к защите и безопасности населения в случае возникновения ГО и ЧС. Деятельность и состояние готовности звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны городского округа Ступино оценили на «хорошо», — отметил начальник отдела по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Александр Комалов.

Все этапы обеззараживания детально проработаны и выполнены с соблюдением необходимых мер предосторожности.

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