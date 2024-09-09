В Ступине ликвидировали лесной пожар

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В Ступинском участковом лесничестве, в 2 км от села Вихорна г. о. Ступино с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание на площади 0.04 га, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 3 единицы техники и 6 человек личного состава лесопожарных формирований.

Потребовалось около 3.5 часов, чтобы ликвидировать пожар. Пожар был низовым. Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.