В Ступине коммунальная техника начала работать по системе Яндекс.Вектор

Коммунальная техника в Ступине с декабря 2025 года работает по системе Яндекс.Вектор, что позволяет планировать и контролировать уборку улиц в режиме реального времени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МКУ «Благоустройство» в Ступине в зимнем сезоне 2025 года перешло на работу через систему Яндекс.Вектор. Теперь маршруты тракторов с щетками и разбрасывателями соли отображаются на цифровой карте. Механизаторы ежедневно получают задания в мобильном приложении, где указаны точки начала и конца маршрута, его протяженность и конкретная задача, например, расчистка снега или обработка дорог противогололедными материалами.

Заместитель директора учреждения Сергей Комлев пояснил, что система позволяет контролировать процесс уборки территории в режиме реального времени. Каждый сотрудник получает индивидуальный маршрут, который может составлять от двух до тридцати километров.

Тракторист Александр Хромеев отметил, что система работает для него как навигатор. Диспетчеры видят перемещение всей техники на карте и могут оперативно корректировать маршруты при изменении погодных условий. В систему также включены пешие маршруты дворников, что помогает координировать работу всех служб благоустройства округа. Внедрение программы потребовало решения технических вопросов, включая создание персональных аккаунтов и настройку геопозиционирования.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.