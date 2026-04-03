В Ступине глава округа встретился с участником СВО

В молодежном центре «Армеец» 1 апреля прошла встреча главы Ступина Сергея Мужальских и депутата Мособлдумы Андрея Голубева с участником специальной военной операции. Военнослужащему передали необходимую технику и обсудили меры поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских и депутат Московской областной думы Андрей Голубев. Командир танкового взвода был призван на военную службу по контракту в 2022 году из военного комиссариата округа. Сейчас он находится в краткосрочном отпуске.

Руководители округа передали бойцу квадрокоптер и усилитель сигнала для выполнения боевых задач и поддержания связи в полевых условиях. Военнослужащий поблагодарил за помощь и отметил оперативную реакцию на обращения семьи.

«Мы гордимся земляками, которые встали на защиту Родины. Спасибо вам огромное. Главное для нас — чтобы вы были целы и здоровы. Если потребуется помощь — будем помогать», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Командир танкового взвода рассказал о службе и дальнейших планах.

«Огромное спасибо администрации округа. Супруга написала письмо, и вы уже не в первый раз быстро реагируете. Клуб „Армеец“ с 2022 года помогает. Как я подписал контракт, первую гуманитарную помощь сразу оказали, нас поддерживают», — поделился военнослужащий.

В администрации отметили, что встречи с участниками СВО и их семьями проходят регулярно, а вопросы поддержки находятся на личном контроле главы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.