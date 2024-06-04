В Ступине для представителей СНТ работает офис регионального оператора

В ходе встречи зампреда областного правительства — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и главы администрации городского округа Ступино с представителями СНТ было принято решение открыть офис регоператора в администрации муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Мы приняли решение создать офис регионального оператора прямо в здании администрации. Он будет работать на протяжении месяца ежедневно и без выходных. Председатели СНТ и жители смогут уточнить все интересующие их вопросы и на месте заключить договор на оказание услуг, а также скорректировать график при необходимости», — сообщил Владислав Мурашов.

В офисе жители смогут получить ответы на все интересующиеся вопросы.

Время работы: пн-вс с 9:00 до 18:00

Место: кабинет № 115 администрации г. о. Ступино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.