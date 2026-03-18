В Ступине 16 марта провели выездную администрацию

Выездную администрацию для работников АО «СМПП» провели 16 марта в городском округе Ступино. Сотрудники предприятия задали вопросы о ЖКХ, благоустройстве, дорогах и поддержке участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских встретился с трудовым коллективом одного из ключевых предприятий муниципалитета. Прием начался в 16:00 после окончания смены, чтобы сотрудники могли обратиться с вопросами без отрыва от работы.

«Мы сегодня на СМПП проводим выездную администрацию. Приехали сюда к 16:00, по окончании рабочего дня, чтобы людям было удобно. Была большая активность: обращения касались благоустройства, ЖКХ, парковок, дорог, спортивных залов. Часто спрашивали о стадионе „Металлург“ — когда завершатся капитальные работы и что там будет. Часть вопросов взяли в работу, по ряду тем потребуются финансовые вложения», — рассказал Сергей Мужальских.

Он добавил, что работы, в том числе по установке детских игровых площадок, будут планировать на последующие годы.

Во встрече также участвовали профильные заместители главы, руководители подразделений администрации, представители ресурсоснабжающих организаций, депутаты и Ассоциация ветеранов СВО. Депутат Мособлдумы Андрей Голубев отметил, что значительная часть обращений касалась поддержки участников спецоперации и трудоустройства ветеранов. По его словам, предприятие принимает на работу бывших военнослужащих и контролирует предоставление положенных им мер поддержки.

Сотрудники завода подчеркнули удобство выездного формата. Все обращения взяты на личный контроль главы округа, практика таких встреч будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.