В Ступине 14 подростков получили первые паспорта в День Героев Отечества

В Ступине 9 декабря прошла торжественная церемония вручения первых паспортов 14 юным жителям округа. Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества.

Глава муниципалитета Сергей Мужальских поздравил девушек и юношей с получением главного документа гражданина России. Он отметил, что Ступино — город трудовой доблести, и пожелал подросткам быть достойными своих предков, ставить перед собой цели и возвращаться на малую родину после получения образования.

В ходе церемонии Сергей Мужальских вручил паспорта и памятные подарки. Завершилось мероприятие общей фотографией. Подростки могут выбрать торжественную форму вручения паспорта при подаче документов в МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.