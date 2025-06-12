В стране в четверг отмечается День России

12 июня в стране празднуется День России. Дата связана с тем, что 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете страны, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

Кроме того, 12 июня в 1991 году состоялись первые в истории России всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Он своим указом придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже его стали называть Днем независимости.

При этом сначала для большинства этот день был просто еще одним выходным, когда можно поехать на отдых или на дачу. Хотя в ряде городов проводились праздничные мероприятия, но особого размаха не отмечалось. Тогда в 1998 году Ельцин попробовал прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России.

Сейчас это патриотический праздник, который становится символом национального единения народа страны и общей ответственности за настоящее и будущее государства. Также это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия.

В этот день в Кремле уже традиционно вручают Государственные премии РФ — высшую награду за выдающиеся достижения в науке, технологиях, литературе и искусстве. Еще по всей стране проходят массовые гулянья: фестивали, концерты, спортивные состязания и мастер-классы. Завершает программу вечерний салют.

Главный визуальный символ Дня России — триколор. В этот день бело-сине-красные полотнища развеваются повсюду: на фасадах зданий, площадях, автомобилях. В крупных городах проводят акции в честь флага, когда прохожим раздают ленточки-триколоры.