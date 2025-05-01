В столице запустили проект «Московский завтрак на верандах»

Новый сезон гастропроекта «Московский завтрак на верандах» запустили в четверг в столице, сообщила пресс-служба городского комитета по туризму.

Как уточнила заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства мегаполиса Наталья Сергунина, этот проект объединит все районы столицы и будет проходить до 31 мая. Спецменю подготовили семейные и сетевые кафе, рестораны высокой кухни и кофейни.

«Этой весной партнерами проекта стало больше 500 заведений. Горожанам и туристам предлагают попробовать завтраки, с которых начинается день в разных регионах России и других странах», — добавила Сергунина.

Особые утренние сеты в ресторанах и кафе мегаполиса состоят из трех-четырех позиций. Стоимость блюд начинается от 350 рублей. Так, гостям предложат попробовать запеканки с шоколадом и соусом крем-брюле, булочки с трюфелем и камчатским крабом.

Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба ДТиУ Фото - © Пресс-служба Мостуризма

Еще на завтраках можно будет оценить классические сырники и омлет с овощами, поке с рыбой, китайские димсамы с морепродуктами и т. д. Еду можно дополнить домашним лимонадом, травяными и фруктовыми чаями, латте с грецким орехом и многим другим.

Впервые «Московский завтрак» провели с 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Тогда городской проект поддержало 350 ресторанов. Жители и гости столицы оценили данную идею, поэтому гастропроект теперь проводится в разные сезоны.