В столице за первую половину 2024 года установили более 2 тысяч указателей

В Москве за первое полугодие 2024-го установили свыше 2 тыс. новых домовых и городских указателей, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в Москве продолжается программа создания единой системы навигации. Она начала свою работу в 2014 году.

«За это время в городе появилось более 115 тыс. новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. За шесть месяцев этого года установили 655 городских указателей и почти 1,4 тыс. домовых», — рассказал он.

Заммэра добавил, что все столичные навигационные элементы создают по разработанному стандарту. Они представляют собой синие таблички с белыми буквами, которые хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.

В этом году в Москве продолжают проект по созданию военно-патриотической навигации. В рамках него обустраивают указатели с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей. В прошлом году впервые в городе появились аналогичные указатели к объектам, связанным с освоением Арктики.

Создание единой системы навигации — это важная составляющая комфортной городской среды.