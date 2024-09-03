В столице увеличился прием абитуриентов на техспециальности

НИУ МИЭТ, который является опорным вузом особой экономической зоны «Технополис Москва», увеличил число бюджетных мест почти до 1 тыс. В 2024 году абитуриенты подали уже более 15,7 тыс. заявлений, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что Московский государственный образовательный комплекс (МГОК) также увеличил набор на инженерные специальности на 320 мест. Базовая кафедра вуза находится на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва».

НИУ МИЭТ является центром образования, инноваций и науки в сфере IT и электроники. Выпускники вуза составляют основной научный и кадровый потенциал российских предприятий из области электроники. Университет выполняет функции координатора Ассоциации вузов, которые готовят кадры в сфере разработки электронной компонентной базы. В текущем году из НИУ МИЭТ выпустились более 1,3 тыс. специалистов.

По словам Анатолия Гарбузова, число бюджетных мест по технаправлениям подготовки увеличивается ежегодно. Это помогает решить кадровый вопрос в промышленности.

«С начала 2024 года компании микроэлектроники создали свыше 740 новых рабочих мест. А за последние пять лет один лишь НИУ МИЭТ увеличил количество бюджетных мест почти на 25%. Так, в 2022 году на инженерные направления подготовки бакалавриата было выделено 798 мест, в 2023 — 837, а в 2024 — 921 место», — рассказал Гарбузов.

Он уточнил, что в вузе в 2024 году общее число заявлений на бюджетные места было выше 15,7 тыс. Из них 97% подали на технические специальности. Кроме того, в этом году абитуриентов впервые начал принимать колледж электроники и информатики НИУ МИЖТ, в котором выпускники 9 и 11 классов смогут получить среднее профессиональное образование. Предприятия особой экономической зоны «Технополис Москва, которых сейчас насчитывается около 40, уделяют особое внимание выпускникам НИУ МИЭТ.

Абитуриенты НИУ МИЭТ традиционно интересуются IT-направлениями «Прикладная информатика» и «Программная инженерия», а также техническими направлениями «Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность». В текущем году также многие хотели поступить на направление «Электроника и наноэлектроника», на котором доступно больше всего бюджетных мест. Объяснением этому является, в том числе, активная популяризация электронной промышленности, как перспективы для карьерного направления высококвалифицированных специалистов.

По словам проректора по учебной работе НИУ МИЭТ Александра Балашова, средний балл по 1 предмету ЕГЭ у абитуриентов, которых зачислили на бюджет, значительно увеличился в сравнении с 2023 годом, и это даже не взирая на возрастание контрольных цифр приема на 13,5%.