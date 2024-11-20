В столице стартует проект «Зима в Москве», объединяющий несколько фестивалей

1 декабря в столице запустят проект под названием «Зима в Москве»

В столице стартует новый проект под названием «Зима в Москве», который объединяет несколько зимних фестивалей, включая «Путешествие в Рождество» и «Московское чаепитие». Как заявил мэр города Сергей Собянин, проект предложит более 1900 локаций с разнообразными активностями как на улице, так и в культурных учреждениях, сообщает «Царьград» .

В рамках фестиваля будут организованы 25 уличных сцен и 110 крытых площадок для концертов, мастер-классов и спортивных мероприятий. Открытие запланировано на 1 декабря, а лыжные трассы будут доступны в зависимости от погодных условий.

Особое внимание уделят участникам специальной военной операции и их семьям, которые получат бесплатные билеты на катки и детские елки. В рамках акций «Добрая елка» и «Исполни желание» планируется поддержка детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей с инвалидностью.

С 27 декабря по 11 января пройдет «Елка Мэра» с театрализованным представлением, а благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» предложит ярмарку уникальных новогодних подарков.

Бизнес и некоммерческие организации также приглашают участвовать в проекте, чтобы продвигать свои бренды и организовывать интересные мероприятия, создавая атмосферу зимнего праздника.