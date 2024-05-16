В столице стартовало благоустройство в долине реки Навершки

В рамках комплексного благоустройства в этом году проведут работы на необустроенной озелененной территории по обе стороны реки Навершки в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Рядом с территорией находятся 3 корпуса школы № 97 и жилой микрорайон на Очаковском шоссе.

В рамках работ предстоит укрепить берега реки, проложить дорожки из экоматериалов — терравея и деревянных настилов. Также специалисты установят удобные лавочки и подвесные качели, проведут освещение на всей территории.

Помимо этого, в рамках благоустройства смонтируют архитектурно-художественную подсветку прогулочных настилов. На территории появится детская игровая площадка с качелями, горками, предметами для лазанья и лавочками для родителей под навесом. Также здесь будет спортивная зона.

В прошлом году в Очакове-Матвеевском благоустроили территории недалеко от станций Большой кольцевой линии метро и станции Аминьевская МЦД-4.