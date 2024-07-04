В столице состоится семейная обучающая программа для волонтеров

Ресурсный центр «Мосволонтер» организует обучающий интенсив в честь Года семьи. Его участниками смогут стать мамы, папы, бабушки и дедушки с детьми в возрасте от 10 лет, рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, курс состоится накануне Дня семьи, любви и верности, 6 июля. За десять лет участниками обучающих программ «Мосволонтера» стали свыше 88 тыс. человек.

«Занятия в семейном формате организуют с учетом разного возраста слушателей, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Добрые дела помогают укрепить отношения с близкими и служат хорошим примером для подрастающего поколения», — сообщила она.

Курс назвали «Включайся. Семья». Его спикерами станут общественные деятели, тренеры-волонтеры и амбассадоры сообщества «Волонтеры Москвы». Они расскажут о работе ресурсного центра и возможностями сайта mosvolonter.ru.

В начале интенсива состоится интерактивная разминка. Участники обсудят определенную тему сначала между родителями и детьми, а потом в каждой возрастной группе по отдельности.

Затем слушатели продолжат заниматься со своими сверстниками. Для детей организуют «Добрый урок». Ребятам расскажут, как присоединиться к школьному добровольческому отряду, с какого возраста можно помогать самостоятельно, какие существуют мифы о волонтерстве, чем оно будет полезно в учебе, профессии и будущей жизни.

В конце программы состоится квест-игра. Семьи будут выполнять задания и будут использовать полученные знания на практике. По итогам обучения слушатели получат сертификаты, взрослым также подарят методическое пособие «Путеводитель волонтера Москвы», а детям — «Азбуку волонтера».

За последнее десятилетие в волонтерских проектах Москвы поучаствовали больше 10 тыс. семей.