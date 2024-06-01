В столице сохраняется высокая пожароопасность IV класса

сегодня в 18:19

В столице 2 и 3 июня сохранится высокая пожароопасность IV класса. Жителям рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Москвичам и гостям города советуют быть внимательными и бдительными.

В случае необходимости жители могут обратиться по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Июнь в столице начнется с аномально жаркой погодой с локальными грозовыми ливнями и высокой вероятностью града.