В столице реабилитируют участок парка «Москворецкий»

Территорию природно-исторического парка «Москворецкий» приведут в порядок уже в этом сезоне. В проект входит благоустройство набережной Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста и пространства Большого и Малого Строгинских затонов, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге .

В данный момент эти территории недостаточно ухожены. Износилась пешеходная дорожка, родителям мало освещения для прогулок с детьми, нет условий для отдыха маломобильных граждан. Ситуация будет исправлена в ближайшее время. При этом работы не коснутся заповедных и природных зон. Здесь отремонтируют существующие площадки и зоны отдыха.

Лавочки под навесами и качели появятся у западного входа в парк. Отсюда начнется «Дорога жизни», вдоль которой расположатся все активности. Детские площадки сделают в одной стилистике, оборудование для игр будет деревянным.

Поиграть в волейбол и заняться воркаутом можно будет рядом со спасательной станцией «Кировская». Балкончики появятся вдоль всей набережной Москвы-реки. Для четвероногих друзей обновят выгульник.

Также специалисты приведут в порядок три пляжа. Подходы станут удобнее, песок обновят, появятся раздевалки и шезлонги. На одном из пляжей будет современная песочница для малышей, а на другом навесы и кафетерий.

Обновят зону у мемориала «Памятник героям войны», а у Строгинского моста появится новый пешеходный переход. Отмечается, что благоустройство коснется и дворов между улицей Твардовского и Туркменским проездом.