В Москве пройдет форум Meet Global MICE Congress

Заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина рассказала, что форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который пройдет в Москве 16 и 17 декабря, соберет профессионалов в области делового туризма из России, Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран, сообщает газета «Известия» .

На мероприятии встретятся эксперты MICE-индустрии, отвечающие за организацию и координацию деловых событий и бизнес-поездок. Регистрация для участников открыта до 13 декабря на платформе «Russpass. Бизнес».

Сергунина отметила, что в программе будут пленарные сессии и бизнес-встречи, на которых отечественные и международные компании смогут представить свои проекты и найти новых партнеров.

В рамках пленарных заседаний планируется обсуждение таких вопросов, как внедрение современных технологий и новые форматы международного сотрудничества. Участников форума ждут выступления представителей московского правительства и федеральных органов, а также лидеров компаний и ассоциаций из других стран.

Впервые этот форум прошел в Москве в прошлом году, и специалисты отрасли положительно оценили его результаты, заключив новые партнерства и реализовав совместные инициативы.