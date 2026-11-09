В столице открыта памятная доска известному экономисту Николаю Кондратьеву

В центре Москвы установили памятную доску, посвященную выдающемуся российскому экономисту, создателю теории больших экономических циклов Николаю Дмитриевичу Кондратьеву. Инициатором установки выступил комплекс экономической политики столицы, а открытие приурочили ко Дню экономиста. В торжественной церемонии участвовала заммэра города, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«В истории мировой экономической мысли есть не так много великих экономистов, работавших в России и СССР. Один из них — Николай Дмитриевич Кондратьев, чье имя стоит в первом ряду тех, кем по праву гордится российская экономическая наука. Прежде всего он известен теорией длинных волн, названных позже „волнами Кондратьева“, без которой сегодня невозможно представить стратегическое прогнозирование. Его идеи объясняли природу глубочайших кризисов и подъемов мировой экономики. В наше время теория Кондратьева — не просто страница учебника, а реальный инструмент для изучения технологических укладов, инновационных циклов и глобальных экономических трансформаций», — подчеркнула Мария Багреева.

Кондратьев активно участвовал в развитии экономики послереволюционной России. Он стал одним из основателей и первым директором Конъюнктурного института при Наркомате финансов СССР, трудился в Наркомате земледелия и Госплане СССР, принимал деятельное участие в разработке планов развития сельского хозяйства и либерализации экономики. Его труд «Большие циклы конъюнктуры», опубликованный в 1925 году, принес ему мировую известность. В 1933 году он стал единственным представителем России, избранным членом Эконометрического общества, — в тот период, когда экономическая наука только начинала использовать математический язык.

Багреева отметила, что Кондратьева вспоминают не только как выдающегося ученого, но и как человека, который до конца оставался верен Родине, своим убеждениям и научной истине.

«Открытие памятной доски — признание его заслуг и знак того, что Россия и Москва помнят свои великие умы. Пусть она напоминает, что российская экономическая мысль была и остается частью мировой науки на ее передовых рубежах», — добавила Мария Багреева.

Памятная доска Николаю Дмитриевичу Кондратьеву размещена на фасаде дома № 6 по Тверской улице. Именно здесь в 1920-е годы находился дом, в котором работал выдающийся ученый.

Идея создания памятной доски принадлежит директору Центра налоговой политики, заведующему лабораторией экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Кириллу Никитину. Автором памятной доски стал скульптор, академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Айдын Зейналов.

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