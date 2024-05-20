В столице открылся ягодный сезон

Жители и гости столицы могут приобрести ягоды в специальных брендированных торговых точках. В этом году количество адресов продаж увеличили до 250, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для удобства покупателей все площадки расположены вблизи жилых домов и остановок общественного транспорта, а специальные удобные павильоны, оформленные в едином стиле, легко узнаваемы и являются дополнительной гарантией того, что именно в них можно приобрести качественную и свежую сезонную ягоду», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В прошлом году в Москве было реализовано более 2,1 тыс. тонн клубники и земляники. В связи с этим было принято решение увеличить число торговых точек с 150 до 250. Это позволит большему, по сравнению с прошлым годом, количеству отечественных производителей продавать свой товар на столичном рынке. Поставки ягод сначала будут осуществляться с южных регионов, а позднее – из других уголков страны.

Приобрести можно будет не только клубнику и землянику, но и другие виды ягод: чернику, голубику, малину, клюкву и т. д.

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