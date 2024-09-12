В столице можно научиться езде на самокатах в скейтпарках «Московских сезонов»

На площадках «Московских сезонов» работают шесть центров обучения езды на самокатах. Здесь можно научиться навыкам катания, освоить базовые трюки и сложные элементы, сообщает пресс-служба проекта «Московские сезоны».

В самокат-школах работают 20 профессиональных спортсменов, участники и победители соревнований международного уровня. Среди тренеров победитель всероссийского фестиваля «Прорыв» Артем Кравченко и сильнейший райдер страны Дмитрий Фазолов. Он является чемпионом 2019 и 2021 годов. Спортсмен может делать трюки, которые есть в арсенале всего нескольких сильнейших райдеров мира.

Также тренерами здесь работают легенда отечественного самокатного мира, главный тренер сборной команды райдеров России Юрий Акимов, один из лучших стритовых райдеров страны Константин Козлов, известный про-райдер с 10-летним опытом Вячеслав Калькаев.

Ученики этих спортсменов занимали призовые места в различных соревнованиях. Главная цель тренеров — вырастить настоящих чемпионов. Самокатный спорт развивает выносливость, силу и координацию и будет полезным для людей практически всех возрастов.

Самокат-школы будут работать весь сентябрь с понедельника по субботу с 16:30 до 18:30. Обучение бесплатное. Минимальный возраст посетителей — 6 лет.

«Московские сезоны» — это цикл городских масштабных мероприятий, меняющихся на протяжении года. В программу входят фестивали «Путешествие в Рождество», «Московская весна», «Рыбная неделя», «Времена и эпохи», «Золотая осень».