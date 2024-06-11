В столице месячная норма осадков уже перевыполнена на 7%

С начала июня на базовой метеостанции столицы — ВДНХ — зафиксировали выпадение 107% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что прошлой ночью на мегаполис вылилось порядка 15% от нормы июня. На западе Московского региона прогремели грозы и прошумели ливни, при непогоде порывы ветра достигали 15-16 м/с.

«Что интересно, дожди вновь выпадают крайне локально, и в подмосковном Можайске с начала первого летнего месяца вылилось всего 17 мм осадков, или 22% от июньской нормы, а в Коломне и вовсе около 10 мм, что составляет 14% от положенного за месяц», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

По словам Леуса, во вторник в регионе грозовые ливни продолжатся, они добавят в копилку осадков еще около 15% от нормы месяца. В День России также прогнозируется погода с ливнями и грозами.