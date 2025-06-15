В столице летучие мыши проснулись и начали покидать зимние укрытия

С наступлением тепла в столице появились летучие мыши. Они покидают зимние укрытия и становятся активными вечером и ночью, сообщается на сайте mos.ru .

Летучие мыши не нападают на людей, поэтому бояться их не стоит.

На территории мегаполиса обитает 10 видов летучих мышей. Самые редкие — двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь, которые занесены в Красную книгу Москвы с наивысшим охранным статусом. Также обитающая в столице рыжая вечерница отнесена ко второй категории, а водяная ночница и ночница Брандта — к четвертой.

Эти ночные рукокрылые нередко селятся около человека, обустраиваясь на чердаках, балконах и в жилых домах. Кроме того, они могут жить в дуплах деревьев, под корой и в заброшенных строениях.

Зрение у этих ночных охотников развито слабо, поэтому они ориентируются с помощью эхолокации.

Летучие мыши — одни из самых полезных обитателей природных территорий в Москве. Они помогают регулировать численность комаров, ночных мотыльков и иных насекомых.