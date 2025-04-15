В столичных больницах создали систему комплексной поддержки пациентов

За последние три с половиной года социальные координаторы и психологи оказали помощь 150 тысячам пациентов в московских больницах, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

Эти специалисты решают важные немедицинские вопросы: помогают связаться с родственниками, восстановить документы, организовать выписку и оказывают психологическую поддержку.

Особое внимание уделяется психологическому состоянию пациентов — почти треть всех обращений касается именно эмоциональной помощи. Социальные координаторы помогают справиться с тревогой, настроиться на лечение и сохранить мотивацию. Для пожилых пациентов с ноября прошлого года работает специальный сервис сопровождения при выписке, включающий помощь со сборами, вызов такси и связь с социальными службами.

Отдельное направление — поддержка онкологических пациентов и их близких. Московская служба онкопсихологов проводит как индивидуальные, так и групповые занятия, доступные как очно, так и онлайн. А для тех, кто ухаживает за тяжелобольными родственниками дома, работает бесплатная «Школа родственного ухода», где обучают необходимым навыкам и оказывают дальнейшую поддержку.

Эта система помощи не только улучшает качество обслуживания пациентов, но и значительно снижает нагрузку на медицинский персонал, позволяя врачам сосредоточиться на лечении. Проект продолжает развиваться, расширяя спектр оказываемых услуг и охват нуждающихся в поддержке.