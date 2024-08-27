В столичные школы, детские сады и колледжи 1 сентября пойдут 1,6 миллиона детей

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Первого сентября в Москве откроются 30 новых школ и детских садов

Первого сентября в Москве откроются 30 новых школ и детских садов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В новых учебных заведениях смогут учиться 10 400 школьников и 4370 дошкольников, написал столичный мэр в своем Telegram-канале.

Летом было отремонтировано больше 2,1 тыс. школ и дошкольных групп. Благоустроены 124 территории, реконструированы четыре здания старой постройки. Начаты работы ещё в 50.

В новом учебном году в школы, детские сады и колледжи пойдут свыше 1,6 миллиона детей, уточнил Собянин.