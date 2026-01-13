В столичном ТЦ «Авиапарк» демонтировали сети, в которых погибали птицы
В столичном торгово-развлекательном центре «Авиапарк» демонтировали сети, в которых запутывались и погибали птицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Ранее неравнодушные москвичи возмутились из-за сетей в зоне фудкорта. Птицы попадали в сети, запутывались, а затем умирали. Посетители направили в профильные ведомства запрос с требованием проверить ТРЦ по факту жестокого обращения с животными.
«Мы приняли решение отказаться от использования защитных сеток для птиц. Сегодня ночью все конструкции были полностью демонтированы», — заявили представители ТРЦ.
В «Авиапарке» добавили, что в настоящее время сотрудники рассматривают альтернативные варианты, чтобы не допускать попадания птиц в здание без угроз их жизни и здоровью.
