В столичном Парке Горького обновят набережную и сделают современное освещение

Специалисты проводят работы первого этапа благоустройства и реабилитации территории столичного Парка Горького. Там планируется обновить Пушкинскую набережную, а также сделать современную систему освещения, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Масштабные перемены в Парке Горького начались еще в 2011 году, в результате он стал современным парком мирового уровня и комфортным общественным пространством. Однако за прошедшие годы многие объекты благоустройства устарели и требуют обновления, не хватает инфраструктуры на набережных», — сказал Бирюков.

По его словам, в этом году рабочие благоустраивают Пушкинскую набережную, Оливковый пляж, территорию возле Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни в Нескучном саду, участок, расположенный недалеко от выхода со станции метро «Ленинский проспект».

Вице-мэр добавил, что сейчас из-за работы временного закрыты для посещения Пушкинская набережная от Крымского до Андреевского пешеходного моста, территория в районе Пионерского пруда и участок Нескучного сада возле Андреевского пруда.

На Пушкинской набережной делают многофункциональные павильоны, занимаются прокладкой инженерных сетей. Это пространство будет всесезонной площадкой для прогулок и отдыха, мероприятий и фестивалей.

«В ходе работ уберем под землю воздушные линии протяженностью 9,2 км, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций», — уточнил заммэра.

Как отметил Бирюков, в зоне благоустройства сделают удобные тротуары и дорожки, хорошее современное освещение — всего планируется установить свыше 250 фонарей с энергоэффективными светильниками. Также появится архитектурно-художественная подсветка и видеокамеры.

Он рассказал, что в парке планируется сохранить деревья, а еще высадить новые зеленые насаждения, обустроить газон площадью 32 тыс. кв. м и свыше 2 тыс. «квадратов» цветников.