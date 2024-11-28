В столичном метро за год мобильный трафик увеличился на 20%

Объем передачи данных в мобильной сети МТС в Московском метрополитене в 2024 году увеличился на 20 процентов. Прирост трафика в метро превысил этот показатель в целом по Москве в два раза, говорится в сообщении компании.

В текущем году МТС провела работы по расширению частотного ресурса и емкости сети на самых загруженных участках метрополитена. Работы по улучшению связи стали продолжением модернизации физической инфраструктуры компании в метро, которую она провела ранее в в 2021–2023 годах. Тогда в вестибюлях и на платформах метрополитена были установлены многодиапазонные базовые станции, а в туннелях проложен специальный высокочастотный кабель.

Общий объем передачи данных за сентябрь в сетях МТС Московского метрополитена продемонстрировал исторический максимум в 6500 Тбайт. Показатель превышает месячный трафик в городах-миллионниках Нижнем Новгороде и Воронеже.

В сентябре этого года компания также запустила сеть скоростного интернета и мобильной связи на новой станции Сокольнической линии и на первом участке Троицкой линии.