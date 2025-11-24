В стиле хохломы: какой будет новогодняя ель в Новосибирске

В Театральном сквере Новосибирска начали устанавливать главную новогоднюю ель, которую в этом году украсят в стиле хохломы с преобладанием красного и золотого цветов, сообщает atas.info .

В Новосибирске стартовала установка главной новогодней ели на площадке Театрального сквера. В этом году дерево оформят в русском стиле, вдохновленном хохломской росписью. Основными цветами декора станут красный и золотой. На ветвях разместят золотые шары и игрушки, а красные шары соберут в длинные «бусы», опоясывающие ель по вертикали и горизонтали.

Основание ели украсят светодиодными снежинками, напоминающими кокошник, чтобы подчеркнуть традиционный русский образ. На верхушке вновь появится стилизованная «кремлевская звезда», которая станет главным акцентом композиции. По информации мэрии, для оформления используют более 2,2 тысячи шаров и игрушек, а также несколько режимов светодиодной подсветки.

В самом сквере установят около 60 искусственных елок высотой не менее полутора метров, которые украсят шарами, гирляндами и световыми фигурами. Рядом с главной елью появятся новогодние инсталляции «Волшебство» и «Дубовый лес», а также световые шары и арки, создающие фотозоны для горожан. Все оформление планируют завершить к 1 декабря.

Праздничное освещение и декорации в этом году расширят и на другие общественные пространства города. Жители, которые до 30 ноября изготовят новогоднюю игрушку и представят ее на конкурс, смогут получить билет на бесплатное посещение новосибирского зоопарка в январе. Новогоднюю иллюминацию в центре города начнут включать поэтапно, чтобы к середине декабря весь центр был готов к празднику.

