Командир отряда «Георгиевская крепость» Виктор Стецюк рассказал, что в Степновском районе 17 марта, в понедельник, были найдены останки шести бойцов Красной армии, павших во время Великой Отечественной войны, сообщает «Победа 26» .

Группа поисковиков прибыла на место обнаружения по запросу Общественного телевидения России (ОТР), занимавшегося созданием документальной ленты об их работе.

Поисковая операция развернулась в окрестностях бывшего хутора Нортон. Выезд был организован в воскресенье, 16 марта, чтобы дать возможность большему числу людей принять участие в поисках. На следующий день, благодаря совместным усилиям, удалось поднять останки бойцов, опознанных по сохранившимся предметам, таким как каски и пуговицы.

Председатель Совета Степновской районной организации ветеранов Геннадий Ширшик выразил благодарность поисковикам за их важный труд. Останки воинов Красной армии периода Великой Отечественной войны были переданы следственным органам для проведения необходимых экспертиз.

«Это событие имеет особое значение в преддверии 80-летия Победы. На этом месте ранее работали три других отряда, но обнаружить останки удалось именно нам. Успех поиска стал результатом усердной работы», — отметил Стецюк.

Он добавил, что все действия поисковой группы осуществлялись под контролем председателя регионального отделения «Поискового движения России» Григория Касмынина. По завершении работ участники поисковой операции были отмечены благодарственными письмами.