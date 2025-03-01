В Степаньковском Доме культуры прошел фольклорный праздник, посвященный Масленичной неделе

Работники культуры показали театрализованное игровое представление «Прощай, матушка Зима, здравствуй, красная Весна!».В праздничную программу вошли конкурсы, угощение блинами и чаем, а также выступление Народного коллектива ансамбля русской песни «Раздолье» под руководством Смирновой О.Н.

Дети весело проводили время на свежем воздухе: водили хороводы, пели русские народные песни и играли в народные игры.

Празднование Масленицы — это не только развлечение, но и важный элемент воспитания. Такие мероприятия помогают детям приобщиться к культуре своего народа, узнать больше о традициях и обычаях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.