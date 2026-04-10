В Ставрополе 11 апреля откроются две ярмарки

В Ставрополе 11 апреля пройдут две ярмарки, одну из которых посвятят Пасхе

В Ставрополе 11 апреля пройдут две ярмарки, одна из которых будет посвящена Пасхе. Торговые ряды развернут на площади 200-летия и на улице Васильева, сообщает «Победа 26» .

В администрация краевой столицы рассказали, что одна площадка будет работать по адресу улица Васильева, 35/1, а праздничная ярмарка разместится на площади 200-летия.

С утра посетителям предложат овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, сладости и бакалею. К Пасхе в продаже появятся куличи, яйца и товары ручной работы. Вся продукция произведена местными предприятиями и фермерами.

Кроме того, по вторникам и пятницам с 16:00 до 20:00 продолжают работать вечерние ярмарки на улице Доваторцев, 13. В следующий четверг фермерскую продукцию представят также на площадках по адресам улица Пригородная, 215/1 и улица Доваторцев, 50/1.

Ранее сообщалось, что 50 производителей представлены на маркетплейсе «Сделано на Ставрополье», созданном по поручению губернатора края Владимира Владимирова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.