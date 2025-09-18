В Старых Химках прошла выездная администрация

сегодня в 14:01

В Старых Химках представители администрации провели встречу с жителями. Глава города Елена Землякова совместно с профильными специалистами приняли 79 обращений химчан. Самые популярные вопросы затронули сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Осипов обратился по вопросу капитального ремонта дома 18 на Спартаковской улице. Вопрос взяли на контроль.

«На приеме мы сообщили о необходимости капитального ремонта в нашем доме. Нам пообещали во всем разобраться. Уже назначили встречу с представителями „Жилищника“. Надеюсь, вопрос вскоре решим», — поделился председатель совета дома 18 на Спартаковской улице.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 35 выездных администраций.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.