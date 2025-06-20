В Старых Химках прошла выездная администрация

В Старых Химках провели встречу с жителями в рамках выездной администрации. Представители профильных служб и управлений приняли обращения у 49 химчан. Самые популярные вопросы затронули сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно. На встречах химчане могут предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и решить волнующие вопросы.

«Мы обратились по поводу организации спортивного мероприятия — мотоциклетной гонки. Это будут локальные соревнования, в которых примут участие порядка 200 человек. Мы увидели позитивный настрой и желание помочь. В рабочем порядке уже составили дорожную карту движения и будем работать дальше», — рассказал заявитель Павел Ванин.

Также обратился химчанин Анатолий Киселев с целым комплексом вопросов, касающихся многоквартирного дома, в котором он проживает. Дали разъяснения по всем направлениям.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 23 выездные администрации. В работу приняли более 1 100 обращений жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <...> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.