В Старой Купавне Богородского округа начали обустройство уличного освещения

Утро рабочей среды главы Богородского округа началось с объезда территорий. Игорь Сухин приехал в город Старая Купавна. Поводом для выезда стало обращение жителей жилого комплекса «70 лет Победы», которые 25 сентября на выездной администрации рассказали главе о проблеме подтопления придомовой территории во время дождей. Игорь Сухин лично оценил обстановку на месте, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках объезда было решено, что профильные специалисты совершат дополнительный выезд непосредственно в период осадков, чтобы найти эффективный способ отведения воды.

Еще один вопрос, который удалось решить, — это уличное освещение. Ранее жители уже просили администрацию установить во дворе фонари, а также «лежачий полицейский» и шлагбаум. Искусственная неровность была обустроена по их просьбе ранее. В день визита главы приступили к монтажу светильников с кронштейнами и подключению линии. Как сообщили жителям, к вечеру двор должен быть полностью освещен.

Что касается установки шлагбаума, у жителей есть разногласия. Для дальнейшего рассмотрения этого вопроса жителям необходимо предоставить в администрацию подписи, подтверждающие согласие большинства.

Также в ходе объезда было рассмотрено обращение жителей ТСН «Юбилейный» по Бисеровскому шоссе. Они просят заасфальтировать дополнительный пожарный выезд, которым активно пользуются для удобства, хотя основная подъездная дорога к СНТ, отвечающая всем нормативам, уже существует. Поскольку этот участок дороги находится в ведении Московской области, официальное обращение будет направлено в «Мосавтодор» с просьбой рассмотреть предложение жителей.

По итогам встречи на все вопросы жителей были даны исчерпывающие ответы, а по ряду проблем намечены конкретные пути решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.