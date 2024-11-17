В США зафиксирован первый случай заражения тяжелым штаммом mpox
В Калифорнии зафиксирован первый случай инфицирования тяжелым штаммом mpox (сlade I), сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.
Известно, что зараженный возвратился из Восточной Африки, где продолжается вспышка mpox. Он получал лечение в местном медицинском учреждении, после чего его выписали.
Состояние заболевшего улучшается. Сейчас находится дома на самоизоляции. Центры по контролю и профилактике заболеваний США ведут работу над выявлением и отслеживанием потенциальных контактов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) второй раз за два года признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Случаи заражения зафиксировали в Демократической Республике Конго, а позднее — в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.