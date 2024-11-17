В США зафиксирован первый случай заражения тяжелым штаммом mpox

В Калифорнии зафиксирован первый случай инфицирования тяжелым штаммом mpox (сlade I), сообщают « Известия » со ссылкой на телеканал CNN.

Известно, что зараженный возвратился из Восточной Африки, где продолжается вспышка mpox. Он получал лечение в местном медицинском учреждении, после чего его выписали.

Состояние заболевшего улучшается. Сейчас находится дома на самоизоляции. Центры по контролю и профилактике заболеваний США ведут работу над выявлением и отслеживанием потенциальных контактов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) второй раз за два года признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Случаи заражения зафиксировали в Демократической Республике Конго, а позднее — в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.