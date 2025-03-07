В США зафиксировали рекордно низкую боеспособность американских самолетов

Проблемы в оборонной сфере США продолжают выходить на поверхность. Defense News опубликовало информацию о критически низком уровне боеготовности американских самолетов.

Согласно данным за 2024 год, только 6 из 10 самолетов способны выполнять поставленные задачи. Авторы подчеркнули, что это худшие показатели за последнее время.

Причин ухудшения ситуации несколько. В первую очередь, авиационный парк ВВС США устаревает. Во-вторых, американские военные вынуждены периодически уменьшать численность авиации из-за технических неисправностей. В результате у США осталось не более 5025 самолетов, что является самым низким показателем за 78 лет.

Хизер Пенни, бывший пилот F-16 и научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла, считает, что в дальнейшем ситуация в ВВС будет только ухудшаться.

Более того, недавняя отставка высшего руководства, инициированная Дональдом Трампом, вызывает опасения у сотрудников Пентагона относительно снижения уровня боеготовности, что, по их мнению, может быть использовано противниками.