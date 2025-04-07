В США «воскресили» вымерших 12 тыс лет назад «лютоволков»

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences создала трех ужасных волков (dire wolves), которые стали известны благодаря «Игре престолов», где их называли «лютоволки» (direwolves). Этот вид вымер более 12 тыс. лет назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Двух родившихся самцов назвали Ромул и Рем в честь основателей Рима, которые по легенде были вскормлены волчицей. А появившуюся на свет самку нарекли Кхалиси. Такой персонаж был в «Игре престолов».

«Воскресить» животных было тяжелой задачей. Для этого компании пришлось искать содержащие ДНК вымерших животных образцы в разных музеях США. В результате специалисты нашли их в черепе возрастом 72 тыс. лет, который находился в Айдахо, и зубе возрастом 13 тыс. лет, который располагался в Огайо.

Как рассказал сотрудник компании Бет Шапиро, ученые взяли клетки серого волка и осуществили 20 редактирований генома. Затем их поместили в яйцеклетки домашних собак. Так и появились на свет малыши-лютоволки.

Когда животные полностью вырастут, их масса составит около 63,5 кг. Сейчас лютоволки живут в секретной лаборатории.

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