В США умер 15-летний сын миллиардера Рональда Перельмана

Сын миллиардера Рональда Перельмана скончался в 15 лет

15-летний Оскар Перельман, сын американского инвестора-миллиардера Рональда Перельмана, умер при неясных обстоятельствах. Подробности случившегося семья не раскрывает, сообщает «Царьград» .

О смерти подростка ранее сообщил Page Six. Оскар Перельман родился в 2010 году и стал первым ребенком в семье миллиардера Рональда Перельмана и Анны Чапман.

По данным издания, супруги воспользовались услугами суррогатной матери из-за проблем с естественным зачатием.

«Оба давно хотели завести ребенка. Друзья говорят, что никогда не видели Рональда таким счастливым», — рассказал источник, близкий к семье.

Инсайдеры утверждают, что подросток продолжительное время боролся с неизвестным заболеванием. Официального подтверждения этой информации нет.

Представители Перельмана отказались от комментариев. Знакомые семьи отмечают, что Оскар был добрым и умным мальчиком.

